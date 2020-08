Anna Tatangelo regala sempre ai suoi follower scatti bollenti, al limite dell’infarto. Questa sera, come di recente, ha postato un’immagine davvero piccante.

Anna Tatangelo, estate calda per lei con un cambio di immagine e di genere musicale. La sua “Guapo” sta spopolando, con una marea di ascolti e di visualizzazioni su You Tube. Chiusa la storia con l’amore di una vita, Gigi D’Alessio, dalla cui relazione è nato il piccolo Andrea, ora in tanti si stanno chiedendo se lei ha già un nuovo amore o se forse vuole vivere questa fase di transizione in totale solitudine.

LEGGI ANCHE —–> ROMINA POWER, UN DOLORE IMMENSO: “È STATO IL MIO COMPAGNO PER 20 ANNI”

Anna Tatangelo, la foto in intimo , Emma Marrone apprezza. Vai su Successivo