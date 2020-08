Wanda Nara imperterrita posta FOTO mai vista in piena notte, seno esplosivo

Wanda Nara si rilassa nella sua piscina della villa di Parigi ed il risultato è da censura. Selfie acquatico che non ha precedenti

Visualizza questo post su Instagram Verano Parisino 🍩👙 at Home Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Ago 2020 alle ore 11:31 PDT

Vacanze tutte casalinghe, per ora, per Wanda Nara. La procace moglie di Mauro Icardi “si accontenta” di rilassarsi in casa, nella piscina della nuova villa di Parigi. Tutta la famiglia per il momento non si muove dalla capitale francese.

Niente vacanze? Questo non possiamo dirlo. Ma se Wanda, suo marito ed i suoi 5 figli prenderanno un aereo, privato, per volare in qualche paradiso terrestre sicuramente lo sapremo tramite i social. La showgirl argentina, seguitissima su Instagram, non perde occasione per immortalare la sua quotidianità come sta facendo in questi giorni in cui tra gonfiabili, amici e aperitivi fai da te si concede dei momenti di svago a casa nella sua enorme piscina.

I maschietti per il momento non ci sono perché in compagnia del papà, Maxi Lopez con il quale trascorreranno alcuni giorni in Normandia. Le bambine, figlie di Icardi, giocano con l’esplosiva mamma in piscina che con selfie e video da capogiro fa andare tutti in tilt.

Come sappiamo le forme burrose di Wanda sono difficile da nascondere e contenere. Lei poi del resto non fa nulla per nasconderle come è successo anche questa notte.

Wanda Nara in piscina, la scollatura in bikini è da censura