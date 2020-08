Bianca Atzei da svenire: il lato A esplode, apoteosi di sensualità – FOTO

Pieno di successi su frequenze diverse per la bellissima Bianca Atzei, colorata di un biondo supersonico dei suoi capelli e non solo: fan in estasi

Applausi a scena aperta nel teatro del VOI Tanka Village, luogo turistico dell’estate 2020 di Bianca Atzei. La cantante, esordiente a Sanremo nel lontano 2012 oggi si ritrova nelle vesti di web influencer, lasciando intravedere il meglio di sè sotto quei gloriosi veli.

Dal successo sul grande palcoscenico della musica nazionale, Bianca incanta con la sua voce soave il pubblico delle grandi occasioni, grazie alla composizione di alcuni brani di alto profilo d’ispirazione.Uno fra tutti quello dei Modà, con il brano “La paura che ho di perderti” che l’ha definitivamente lanciata nel campo dei successi musicali di sicuro avvenire.

Tuttavia c’è stato un periodo dove Bianca Atzei ha distolto le attenzioni dalla sua sinfonica intonazione, lasciando spazio alle distese di fascino sensuale, ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo.

Di seguito, ammiriamo le sue straordinarie capacità di parvenza su Instagram, mentre i fan esultano in un tripudio inaspettato di gioia.

Bianca Atzei, formula di bellezza rinnovata: lei è uno spettacolo in spazi aperti