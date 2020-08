Valentina Vignali super: lato B in primo piano, panorama unico – Foto

Valentina Vignali in vacanza mostra senza remore le sue forme. Dimagritissima e in forma incanta Instagram e la sua fanbase

Visualizza questo post su Instagram Angela favolosa kubista ✨💃🏻 #corsica Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 7 Ago 2020 alle ore 5:03 PDT

Scatti uno più sexy dell’altro, tra bikini, lingerie e outfit da capogiro. È questa la calda estate di Valentina Vignali. La bella cestista e modella è in vacanza e sfoggia un fisico da paura. Curve sinuose e una linea da fare invidia.

Dimagritissima, la Vignali ha parlato in prima persona della sua linea in alcune Instagram Stories, mostrano anche il confronto tra prima e il dopo. La modella classe 1991 lo aveva detto che l’esperienza del Grande Fratello era stata coinvolgente ed importante ma aveva decisamente cambiato la sua silhouette, ma in peggio.

“Sono ingrassata di dieci chili in circa dieci settimane…” aveva confessato appena uscita dalla casa. Ma non ha indugiato la bella mora e ha ripreso le redini della situazione. Dieta ferrea e allenamento costante le hanno fatto perdere moltissimi chili. Ma ha tenuto a precisare anche che: “I miracoli non esistono” parlando del suo dimagrimento, ma che il suo fisico scolpito ora è il frutto di sacrificio e costanza.

Ed i suoi ultimi scatti lo dimostrano alla grande. La sua fanbase è pazza di lei ed i suoi followers, al momento 2 milioni e 300 mila, sono in continua crescita.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso, un bikini color carne, sembra svestita, pazzesca – FOTO

Valentina Vignali, forme al vento e il paragone con i fiori