Paola Turani festeggia il compleanno con un costume speciale – Foto

Paola Turani in total black e a bordo piscina è sorridente e molto elegante. Sui social l’influencer mostra tutto il suo fascino

Anche per Paola Turani l’estate 2020 è tutta italiana. Una delle influencer più famose del momento trascorre le vacanze tutte all’insegna del Bel Paese. Un continuo su e giù per lo Stivale insieme al suo inseparabile marito Riccardo Serpellini, con cui è sposata da circa un anno, e dei suoi due amabili cagnolini Nadine e Gnomo.

Tutto documentato sui social con la possibilità di sfoggiare degli outfit patinati, tutti molto belli e uno diverso dall’altro. Bikini ma anche costumi interi fino ad abiti chic e tutti estivi. Le forme e il fisico da far invidia di Paola sempre in bella vista ed i like ed i commenti di apprezzamento fioccano.

Nella bellissima cornice di Taormina i novelli sposini hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. Lungo vestito blu per l’influencer che ha atteso suo marito Riccardo su una terrazza affacciata sul mare. Abbracci e coccole che hanno commosso il web. Ora direttamente dalla Puglia, invece, Paola festeggia un altro appuntamento importante.

Paola Turani spegne le sue candeline in Puglia, il costume è da favola