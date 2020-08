Meravigliosa più che mai, Chiara Carcano si scopre durante il suo felice soggiorno in Sardegna. La brianzola è uno spettacolo assoluto da ammirare.

Visualizza questo post su Instagram SANTISSSSSSIMA CHIARA 😜 #sardegna Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano) in data: 11 Ago 2020 alle ore 2:54 PDT

La bellissima Chiara Carcano ha scelto la Sardegna per le sue vacanze estive. Vacenze da trascorrere al mare ed al sole di una delle zone più belle che ci siano, in Italia e nel mondo. Lei si mostra in tutto il suo splendore in costume dal bagno. Ed in qualche occasione anche senza.

C’è uno scatto realizzato in bianco e nero nel quale la ragazza non ha niente sopra e si copre soltanto con le braccia. Uno sfoggio di sensualità davvero estremo. Lei è meravigliosa, con la pelle liscia ed abbronzata ed un sorriso che risplende più del suolo. Classe 1991, nativa di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, l’abbiamo vista in televisione in diversi programmi di Mediaset in particolar modo.

Chiara Carcano, una bellezza da stropicciarsi gli occhi