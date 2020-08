Emanuela Folliero, curve morbide in bikini: uno spettacolo – Foto

Emanuela Folliero sfoggia le curve morbide in bikini su Instagram: a 55 anni, la conduttrice è un vero spettacolo naturale, foto.

Emanuela Folliero sfoggia le sue curve morbide in bikini su Instagram. La conduttrice, in vacanza, mette in mostra non solo la sua bellezza naturale, ma anche la sua ironia. A 55 anni, la Folliero resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, amatissima dai suoi followers che, oltre ad ammirare la sua bellezza, amano anche la sua ironia.

“Frangia si o frangia no ?!?Ecco la mia nuova parrucca”, scrive la Folliero posando sotto un ombrellone di paglia. “Meravigliosa”, “Spaziale”, “Una favola”, “Sei sempre fantastica”, scrivono i fans.

Emanuela Folliero spumeggiante in mezzo al mare