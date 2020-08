Paola Turani: occhi da gatta e look selvaggio in campagna – Foto

Paola Turani bellissima su Instagram: a 33 anni, l’influencer sfoggia i suoi occhi da gatta, un fisico spettacolare e un look selvaggio, foto.

Paola Turani resta una delle influecer più belle di sempre. A 33 anni, con due occhi da gatto, un fisico asciutto e una semplicità con cui ha conquistato tutti i suoi followers, la Turani non sbaglia un colpo. Nella foto che vedete qui in alto ha deciso di osare sfoggiando una capigliatura selvaggia indossando un abito particolare che le mette in risalto le forme.

La location scelta, una campagna, rende la foto ancora più suggestiva e particolare conquistando i followers che l’hanno inondata di complimenti. “Sono sempre più convinta che vieni da un altro pianeta”, “L’aria della Puglia ti rende ancora più bella”, “Bellissima ed elegante“, scrivono i fans.

Paola Turani, il messaggio speciale per i fans

In vacanza in Puglia, Paola Turani ha deciso di festeggiare con una grande festa il suo 33esimo compleanno a cui hanno partecipato tantissimi amici. Anche i followers, però, attraverso foto e video, hanno avuto la possibilità di partecipare al party seppur in forma virtuale.

“Anche questo 10 agosto sta per terminare e tra amici, risate, tramonti, buon cibo e molto altro non avrei potuto chiedere di meglio”, ha scritto sui social la bellissima Paola, sempre bellissima, elegante e raffinata.

