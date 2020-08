Miriam Leone di spalle su Instagram, nello scatto è incantevole – FOTO

Miriam Leone di spalle su Instagram, nello scatto è incantevole. Meravigliosa come sempre, si sta godendo dei giorni nel paradiso della Sardegna

Miriam Leone è una delle attrici più amate d’Italia da tanti anni. Con i suoi capelli rossi e i suoi incantevoli occhi verdi ha conquistato proprio tutti, guadagnandosi un seguito anche su Instagram non indifferente. Da quando ha vinto Miss Italia la sua carriera è stata tutta in discesa: da lì ha sfondato nel mondo del cinema, ad oggi è un’attrice di talento e affermata. Negli ultimi decenni è sempre più difficile per le Miss sfondare nel mondo dello spettacolo, invece lei può dire di avercela fatta.

