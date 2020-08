Napoli-Gattuso, la storia continua ma senza rinnovo

Gattuso resta ma non prolunga. Rimane a Napoli con un anno di contratto: un aspetto non lo ha convinto sulla proposta del presidente

Sembrava imminente il prolungamento visto il clima favorevole di ieri a Capri. L’incontro ha portato all’intesa sul mercato ma sul futuro non ci sono stati gli sviluppi annunciati. Gattuso resta al Napoli rispettando il contratto che già possiede, ossia di un anno. Niente prolungamento fino al 2023. Il tecnico preferisce lavorare anno per anno e non fa problemi di soldi. E’ consapevole che i tecnici dipendono dai risultati e i contratti troppo lunghi sono relativi. E’ un suo modus operandi che cozza con quanto proposto poi da De Laurentiis, e non si tratta solo della durata dell‘accordo. Alcune clausole non piacciono al mister. Penali da pagare in caso di separazione, un qualcosa che Gattuso non gradisce. Il tecnico resta, così, fino al 2021 ma non è chiaro fino a che punto il produttore ne sia soddisfatto.

Napoli, Gattuso resta senza prolungare

In realtà, il patron azzurro propone quasi sempre un progetto ai sui tecnici, più che altro perchè le campagne acquisti in casa Napoli vengono effettuate in concomitanza con l’allenatore. Da qui non è chiaro se e cosa cambierà nell’operatività del Napoli che, intanto, ha fissato già varie partenze. Sono circa otto i calciatori che sono in uscita, tra cui qualche elemento importante. Oltre all’addio di Callejon, andranno via sicuramente Allan e Milik e quasi certamente Koulibaly.

Una vera rivoluzione che porterà via i protagonisti di tante annate da vertice per il club partenopeo. A costoro si aggiungono anche Younes, Llorente, forse Hysaj e probabilmente Ospina. Sarà tutto un altro Napoli.

