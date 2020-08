Ingerisce sostanze indigeste, uomo finisce in ospedale: l’incredibile scoperta

Nel cuore della Corea del Sud, un uomo ha rischiato la vita ingerendo sostanze mal gradite dallo stomaco: la scoperta dei medici

Negli ultimi giorni, alla vicenda coronavirus si stanno susseguendo tutta una serie di eventi anomali che hanno fatto discutere il pubblico, lettore e spettatore televisivo invaso da notizie sconfortanti.

Si passa dalla storia del chiodo conficcato nel piede del ragazzino ad una di stampo orientale che ha ancora più del clamoroso. Eventi incredibili, corrispondenti alla realtà che questa volta ha “colpito” un coreano 54enne.

Il susseguirsi di queste vicende ha riguardato un epilogo in un pronto soccorso ospedaliero, i cui addetti, nell’ultimo periodo sembrano in balìa di altri “penseri” non affatto subordinati. Chiaramente ci riferiamo alla situazione Covid-19 che il più delle volte affolla le menti dei medici e i reparti ospedalieri, lasciando poco spazio e sensibilità alla risoluzione di casi di diversa natura.

Ed ecco dunque che incombe l’inesperienza del campo medico-infermieristico di affrontare le due cose, a “braccetto”.

Coreano avverte dolori lancinanti allo stomaco: la ricostruzione

Sul percorso parallelo al Covid-19 rimbalzano indiscrezioni clamorose su fatti di cronaca. Siamo in Corea del Sud dove un uomo è rimasto vittima di dolori atroci nella zona intestinale. La ricostruzione e la causa del malessere del 54enne di origini orientali sembra una storia inventata ai limiti della fantascienza.

Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto intervento, per aver avvertito un inusuale stato di malessere allo stomaco. Sembrava qualcosa di indigesto, ma facendo mente locale sul regime alimentare e le presunte intolleranze del paziente, non risultava nulla di rilevante.

Da un’analisi più approfondita, i medici hanno fatto una scoperta clamorosa. Dal corpo del coreano sono stati estratti 2 chilogrammi di materia naturale, che il soggetto aveva ingerito per combattere l’ansia. Cumuli di pietra e terriccio, monete e tappi di bottiglia, chiaramente non identificati nella fase di digestione dallo stomaco.

Il paziente ha rischiato la vita finchè i medici l’hanno operato e messo fuori pericolo. Sono trascorsi dunque 9 giorni di degenza, per il paziente prima di essere dimesso.

