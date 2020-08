Tragedia sul lavoro: operaio cade da un balcone e perde la vita

Un muratore di 62 anni è morto nella giornata di ieri precipitando dal balcone di uno stabile a Valguarnera, in provincia di Enna. La vittima era impegnata in lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Dramma a Valguarnera, in provincia di Enna, dove nella mattina di ieri un muratore di 62 anni è deceduto dopo essere precipitato nel vuoto da un balcone al quale stava lavorando per metterlo in sicurezza. La vittima, Luigi Barbirotto, dopo un volo di circa 7 metri si è schiantato al suolo. Sul posto, presso il cantiere nel centro storico del paese, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’operaio, deceduto pochi minuti dopo l’arrivo del personale medico. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso ed accertare se nel cantiere fossero osservate le norme di sicurezza.

Enna, tragedia sul lavoro: muratore 62enne cade dal quarto piano di un cantiere e perde la vita

Ennesima tragedia sul lavoro nel nostro Paese. Nella mattinata di ieri, martedì 11 agosto, un muratore di 62 anni è morto in un incidente consumatosi in un cantiere a Valguarnera, comune in provincia di Enna. La vittima, Luigi Barbirotto, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, stava mettendo in sicurezza un balcone al quarto piano quando improvvisamente è precipitato nel vuoto compiendo un volo di circa 7 metri. Accortisi di quanto accaduto, i colleghi hanno immeditatamente allertato i soccorsi.

In pochi minuti sul posto, un cantiere sito in via Manzoni, in pieno centro storico, è arrivato lo staff medico del 118 che ha provato a rianimare Barbirotto, deceduto purtroppo pochi minuti dopo. Oltre al personale medico, presso il cantiere, sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare se tutte le norme di sicurezza fossero state osservate. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Enna ha aperto un fascicolo per risalire ad eventuali responsabilità nella tragedia.

La vittima, come riferisce Fanpage, lavorava con una ditta incaricata dal Comune per la ristrutturazione di uno di quelli che vengono definiti come “immobili fantasma”. Questi sono degli edifici fatiscenti abbandonati dai proprietari che magari hanno lasciato da tempo l’Italia. Quando le loro condizioni divengono pericolose per i cittadini, il Comune decide di ristrutturarli per poi recuperare le spese dai proprietari.