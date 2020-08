Michela Persico in bikini con il pancione: che schianto – Foto

Michela Persico, incinta del primo figlio, mostra il pancione posando in bikini: lady Rugani è un vero spettacolo a poche settimane dal parto, foto.

Michela Persico, a poche settimane dal parto, posa in bikini mostrando ai suoi followers il pancione che, tra poco, non ci sarà più lasciando tra le braccia della Persico e di Rugani il primo figlio. “Con il mio pancione“, scrive la Persico su Instagram sfoggiando una linea invidiabile.

A parte il pancione, infatti, la Persico ha un fisico in perfetta forma e incanta letteralmente tutti i followers. Come tutte le donne in dolce attesa, anche la Persico è ancora più bella di quanto non lo sia già.

“Sei bellissima con tutto il pancione”, “Incantevole in dolce attesa”, “Anche con il pancione sei sempre in ottima forma”, “Tuo figlio sarà bello come te”, scrivono i fans.

Michela Persico al mare con Daniele Rugani: sfida in famiglia

Conclusa la stagione calcistica con la Juventus, per Michela Persico e Daniele Rugani è iniziata l’estate come annuncia la futura mamma sui social. “Inizia la nostra estate, sfide in famiglia parte 1“, scrive la Persico pubblicando un video in cui sfida Rugani a racchettoni. Per la coppia è un’estate d’attesa. Tra poche settimane, infatti, la coppia avrà l’appuntamento al buio più importante della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram 1 o 2? 🤗😎 #ready #summertime Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 7 Ago 2020 alle ore 2:59 PDT

Lady Rugani, dunque, continua ad infiammare i social con la sua indiscutibile bellezza e per i fans, in dolce attesa, è assolutamente meravigliosa.