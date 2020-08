Carolina Casiraghi in bianco e nero, solo slip e senza reggiseno – FOTO

Carolina Casiraghi, solo con uno slip e senza reggiseno, fa esplodere l’entusiasmo dei followers: la foto in bianco e nero da infarto.

Visualizza questo post su Instagram 🤍🖤 Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 13 Ago 2020 alle ore 6:57 PDT

Uno slip nero, senza reggiseno e con le mani che le coprono il seno: Carolina Casiraghi si presenta così ai followers in questa calda sera d’agosto mandando in delirio i fans che, in questi mesi, hanno imparato a conoscere tutte le sue sfaccettature.

Nessuna didascalia per la foto in vianco e nero, ma due semplici cuori i cui colori richiamano esattamente le tonalistà dello scatto condiviso. “Gran bel fisico”, scrive un utente. “La foto migliore è quella in bianco e nero, sprigiona quel senso di donna vera. Di valori verso sé stessa e altro ancora….“, aggiunge un altro. E ancora: “Divina”, “Spettacolare”.

Carolina Casiraghi, annuncia una pausa e si gode le vacanze

Visualizza questo post su Instagram La vie en Rose 🥀 #❤️ Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 12 Ago 2020 alle ore 2:56 PDT

Sempre molto presente sui social, Carolina Casiraghi è pront a prendersi una pausa e a godersi qualche giorno di vacanza. “Ogni tanto prendersi una pausa da tutto fa bene, ti aiuta a riflettere, e capire tante cose! Abbiamo passato tutti dei momenti difficili in questi mesi ed abbiamo sicuramente capito l’importanza dell’amore e della vita! Auguri a tutti voi, tante belle cose e Buone vacanze ovunque voi siate! Un bacio“, ha annunciato sui social.

Sempre bellissima e impeccabile, Carolina è anche una ragazza semplice che adora indossare anche dei semplici jeans come ha spiegato lei stessa come riporta il portale Live Mag.

“Adoro indossare un paio di jeans, le mie sneakers e via, a fare una passeggiata! Se invece ho degli impegni lavorativi importanti adoro essere impeccabile”.

