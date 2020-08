Belen Rodriguez, lap dance con il gazebo: fan in estasi – FOTO

Belen Rodriguez infiamma Ibiza e i social con una foto in cui improvvisa una lap dance sotto il gazebo: in bikini, è un vero spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Quemadita Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 12 Ago 2020 alle ore 11:46 PDT

Belen Rodriguez, single dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, si consola con l’affetto dei fans che la inondano d’affetto ogni volta che pubblica una foto o un video. In vacanza a Ibiza dove si trova anche con il figlio Santiago che ha trascorso gli scorsi giorni con papà Stefano, Belen si gode il sole, il mare e il relax di Ibizia sfoggiando un fisico sempre spettacolare.

In bikini, in posa su un letto coperto da un gazebo, Belen incanta come una vera diva. Con gli occhi chiusi, baciata da sole, la showgirl argentina dimostra di essere ancora una delle donne più belle come sottolineano ogni volta i suoi fans, sia uomini che donne.

Belen Rodriguez, relax a Ibiza per dimenticare Stefano De Martino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Ago 2020 alle ore 3:09 PDT

Dopo essersi concessa qualche giorno di relax in Italia tra il lago e la Costiera Amalfitana, Belen Rodriguez ha scelto ancora una volta Ibiza per le vacanze. Quest’anno, però, l’isola spagnola ha sicuramente un sapore diverso per la showgirl che, lo scorso anno, proprio ad Ibizia, passò l’intera estate con Stefano De Martino dopo il ritorno di fiamma e il figlio Santiago.

Nonostante tutto, però, la showgirl argentina sta cercando di reagire circondandosi di amici che le vogliono bene. Belen, dunque, non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passo e il matrimonio con De Martino sembra ufficialmente finito. A settembre, poi, tornerà al timone di Tu sì que vales ritrovando così l’affetto del suo pubblico.

