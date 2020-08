Claudia Ruggeri, shorts cortissimi, stacco di gamba e atmosfera bollente – FOTO

Claudia Ruggeri. Quasi un milione di follower per lei. I suoi scatti bollenti infiammano Instagram. Sempre bellissima e solare

Claudia Ruggeri, modella e showgirl romana, ha sposato Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie a sua volta del popolarissimo presentatore Paolo Bonolis. La Ruggeri è diventata molto famosa anche grazie a questa sua importante parentela.

Tuttavia Claudia aveva già fatto una lunga gavetta per sfondare nel mondo dello spettacolo. Nata nella capitale nel 1983, ha alle spalle un percorso da modella. Debutta in tv nello show Chiambretti C’è. Successivamente la ritroviamo in un ruolo minore nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura”. Nel 2004 partecipa a Domenica In, ed è proprio lì che conosce Paolo Bonolis. Il mattatore televisivo le presenerà colui che sarà il suo futuro marito.

Visualizza questo post su Instagram 🦋 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 11 Ago 2020 alle ore 4:10 PDT

Sempre nello stesso anno farà parte del corpo di ballo del programma Ciao Darwin, condotto dal cognato. Il pubblico l’ha apprezzata anche nella trasmissione Avanti un Altro. Ritorna a Ciao Darwin nel 2019 nella puntata “Umani vs Mutanti”.

Claudia Ruggeri, gambe pazzesche e un sorriso che incanta