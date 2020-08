Una vita spensierata e mai dolorosa: l’incredibile caso di Jo Cameron

Incredibile ma vero, una donna di 65 anni racconta di aver vissuto una vita tranquilla senza avvertire mai dolore: la scoperta dei medici

Non è mai esistita una sofferenza lieve, ne atroce nella vita di Jo Cameron. La donna di 65 anni ha emozionato il web durante la sua intervista autobiografica al Journal of Anaesthesia perchè finora, in qualsiasi evento della sua vita che l’ha rivestita dei panni di protagonista non ha mai avvertito dolori di alcun tipo.

Lo stato emotivo generato dagli eventi non ha sortito alcuno stravolgimento per la sua vita: dalle ansie alle paure, dai dolori ai rimpianti. Jo Camoeron non provava nulla di tutto ciò, eppure anche lei è una madre modello a tutti gli effetti, ma che sembra essere nata in un’altra dimensione spaziale.

Tutto ciò appare indescrivibile agli occhi del lettore, eppure si tratta di una storia vera di una signora che ha sempre e solo conosciuto il lato della felicità. Alcuni avvenimenti che avrebbero segnato un destino crudele per chiunque oppure gridato al pericolo, per lei rappresentavano la normalità in tutta la sua interezza.

LEGGI ANCHE —–> Milano | uomo armato nel Duomo tiene in ostaggio guardia giurata

Jo Cameron, svelato l’arcano dell’infinita felicità: l’incredibile scoperta

La rivista scientifica di origine canadese ha dedicato una giornata un’intera pagina al caso incredibile della signora Jo Cameron. Dopo aver superato i 65 anni la donna continuava a non avvertire alcun dolore.

Ed ecco che per la prima volta nella sua vita decide di affidarsi alle spiegazioni di un medico esperto per approfondire il suo “modello” di vita. “Allergica” ad antidolorifici e antibiotici, Jo ha deciso di andare al fondo della questione, affidandosi ad un’equipe di esperti, come mai aveva fatto sinora.

Il team di medici ha individuato ragioni prettamente scientifiche, dovute a rarissime modifiche del dna della donna. Un vero e proprio “dono” del Signore che viene scongelato in sala operatoria, quando la donna si è dovuta sottoporre personalmente, per ragioni estetiche, ad un intervento alla mano.

LEGGI ANCHE —–> Nuovo lutto nell’industria dolciaria italiana, addio al “Re dei Gianduiotti”

Dopo l’operazione, nonostante il termine dell’effetto dell’anestesia la donna non avverte minimo dolore, così come qualche tempo fa, quando Jo partorì il suo primogenito, senza percepire, tra l’incredulità delle lettrici, neanche un minimo affanno fisico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.