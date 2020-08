E’ stata velina a Striscia nel 92-94: cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia Fabby Cadeo che ha ballato sul bancone del tg satirico dal 1992 al 1994? Ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Fanny Cadeo è stata una delle veline più belle di Striscia la Notizia. Ha ballato sul bancone di Striscia la Notizia dal 1992 al 1994 sfoggiando la sua chioma ricchia e il suo sorriso. Oggi, Fanny Cadeo ha 49 anni, ma la sua bellezza è assolutamente identica a quella che sfoggiava quando era ancora una velina, ma com’è diventata e cosa fa oggi Fanny Cadeo?

L’ex velina è molto seguita su Instagram dove conta più di 71mila followers. Sempre bellissima, condivide spesso foto e video in cui si mostra sola o in compagnia delle amiche con l’attrice Jane Alexander. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha anche recitato in una famosa soap opera italiana.

Fanny Cadeo, da velina ad attrice di Un posto al sole

Visualizza questo post su Instagram Programmi per il week-end? Mare, Mare e Mare 🌊☀️ Un post condiviso da Fanny Cadeo (@fannycadeo) in data: 4 Lug 2020 alle ore 11:14 PDT

Nel suo curriculum, Fanny Cadeo vanta anche l’esperienza come attrice nella soap opera Un posto al sole. A proposito di quella esperienza, intervistata da tvsoap.it (data 7 gennaio 2018), disse: “Un posto al sole è stata una delle mie prime esperienze da attrice, quindi la ricordo con grandissimo piacere. Recentemente sono stata ospite in RAI per un programma televisivo a Napoli e ho reincontrato parte dello staff tecnico (operatori, costumisti, trucco, ecc.) ed abbiamo, con grandi sorrisi ed abbracci, ricordato quel periodo. Quando mi trovo a casa in quell’orario, la guardo ancora volentieri anche se con gli attori abbiamo perso un po i contatti”.

Oggi, Fanny Cadeo è mamma di Carol, bellissima come la figlia e con cui si mostra spesso sui social condividendo con i followers la gioia di poter crescere, ogni giorno, la propria bambina.

