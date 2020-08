Al Bano convola a nozze? L’indiscrezione: “Ha scelto tra Loredana e Romina”. Il famoso cantante potrebbe sposarsi a breve con una delle madri dei suoi figli

Al Bano Carrisi pensa al matrimonio. Lui e Loredana Lecciso sono tornati ad essere una coppia, per la felicità di quella fetta di pubblico che faceva il tifo per loro. Stando a quanto si apprende da una clamorosa indiscrezione del settimanale Nuovo, pare che addirittura stia pensando a sposarsi.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis, paradisiaca in spiaggia: il microcostume da impazzire FOTO

Al Bano è felice insieme alla sua Loredana: “Il prossimo passo sono le nozze”

“Il prossimo passo saranno proprio le nozze” ha rivelato un amico vicino della famiglia. Si tratta soltanto di un’indiscrezione, una voce di corridoio da prendere con le pinze, ma perché non crederci? D’altronde i due sono tornati ad essere felici insieme, hanno una splendida famiglia, l’amore sembra essere riaffiorato tra di loro. Dopo tutto questo tempo si sono finalmente ritrovati: che cosa manca? Il matrimonio sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di un sogno. Sicuramente Loredana sarebbe felicissima di questa svolta: sono anni che esterna un interesse nei confronti del suo ex che con il passare del tempo non si è mai assopito, anzi.

LEGGI ANCHE -> Fedro del Grande Fratello, com’è oggi: l’incredibile cambiamento FOTO

Dopo questa notizia, anche se si tratta soltanto di una voce di corridoio, gli utenti sui social sono impazziti. Il team “Albano&Romina” protesta, fino a poco tempo fa tutti pensavano che stessero per tornare insieme e il ritorno con Loredana, invece, è stato un vero e proprio colpo di scena.