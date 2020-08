Anna Tatangelo, il gesto di Gigi D’Alessio: la speranza si riaccende. Il cantante napoletano su Instagram ha augurato un buon ferragosto ai suoi fans in un modo particolare

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono una delle coppie più “discusse” del panorama musicale italiano. Infatti, quando nel 2006 Gigi annunciò al mondo di essersi innamorato della giovanissima Anna, per molti fu uno scandalo. Era sposato, si era sempre dichiarato innamorato pazzo di sua moglie, e poi all’improvviso l’arrivo di Anna ha sconvolto tutti gli equilibri della sua vita. Nonostante tutti non credessero in questo amore, i due sono stati insieme per lunghissimi undici anni, e dalla loro storia è nato pure un figlio. Nel 2017 si sono lasciati, poi c’è stato un ritorno di fiamma e alla fine la conferma della loro rottura. Per questo, i loro fans ci sono rimasti molto male. E la loro speranza si è riaccesa quando hanno visto l’ultimo gesto di Gigi.

Gigi D’Alessio augura buon Ferragosto ai fans con Un Nuovo Bacio, i suoi followers: “Stai cercando di dirci qualcosa?”

Il cantante, infatti, ha augurato buon Ferragosto ai suoi fans cantando un pezzo di “Un Nuovo Bacio”, la canzone sua e di Anna. Questo ha riacceso le speranze dei loro fans che si stavano assopendo. In molti non sono dello stesso parere, e scrivono: “La canzone era perfetta per ferragosto, per questo l’ha cantata. Non è un ragazzino, la smettete di trovare significati strani dietro ad ogni cosa?”.

Non possiamo sapere se il video avesse un significato nascosto oppure no, ma la canzone rimane sempre bellissima e amatissima, infatti il post ha ricevuto migliaia di likes.

