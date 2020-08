Guasto sulla Milano – Mortara, passeggeri scortatati dai vigili del Fuoco

Brutta avventura in serata per alcuni passeggeri provenienti da Milano Porta Genova, partiti alle 19.42 con il treno 10543, e diretti a Mortara

Questa sera i passeggeri del treno 10543 diretti a Mortara e provenienti da Milano Porta Genova hanno vissuto momenti di particolare tensione per un guasto sulla linea che non ha permesso al convoglio di proseguire la marcia. Il treno è rimasto fermo per più di mezz’ora nelle campagne prima della stazione di Abbiategrasso. Alcuni passeggeri, hanno forzato le porte e sono scesi per proseguire la loro marcia a piedi. Sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per scortare i passeggeri esausti dal caldo e dalle mascherine che sono obbligatorie.

Il guasto, al quale stanno ancora lavorando in questi minuti gli operai di Trenord, è molto probabilmente elettrico. Alcuni cavi sono stati tranciati e non hanno permesso al convoglio di proseguire la corsa.

Ecco i comunicati di Trenord

AGGIORNAMENTO: Un guasto alla linea elettrica e a una passaggio a livello causati da un camion in prossimità della stazione di ABBIATEGRASSO sta causando un blocco della circolazione. Ritardi al momento stimati fino a 50 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni dei treni della linea. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI e dei Vigili del fuoco. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.

Comunicato delle 20:53 da parte di Trenord Un incidente automobilistico che ha danneggiato un passaggio a livello nei pressi di ABBIATEGRASSO sta causando la sosta prolungata del treno 33307 (MILANO PORTA GENOVA 19:58 – ALESSANDRIA 21:43) nella stazione di ABBIATEGRASSO. E’ in corso l’intervento dei tecnici di RFI e delle Autorità per le necessarie verifiche. Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull’App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione “Ricerca”.

