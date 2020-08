Muore bimbo di 1 anno, fermato il compagno della madre

La procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per la morte del bimbo di 1 anno, pensano che i lividi siano stati provocati dal convivente della madre

MODICA – Un bimbo di 1 anno, Evan, è morto nell’ospedale di Modica (Ragusa), dove è arrivato accompagnato dai genitori. Non si conoscono ancora le cause del decesso ma secondo quanto si apprende dai sanitari il bambino presentava dei lividi quando è giunto al pronto soccorso. Sarà l’autopsia a stabilire la causa della morte. Per la morte del bimbo la polizia ha fermato il convivente della madre del piccolo sospettato di averlo picchiato barbaramente.

Il piccolo originario di Rosolini, è arrivato nel primo pomeriggio all’ospedale di Modica con dei lividi sul corpo. C’è stato poco da fare per lui in quanto è deceduto dopo poco.

Secondo quanto riportato per ora dagli inquirenti a trovare il bambino agonizzante sarebbe stata la mamma Letizia Spatola e una vicina di casa, sentendo le urla della signora, avrebbe chiamato i soccorsi.

