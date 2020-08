Il consumo della cena ha un orario: evitare di superarlo per trarre vantaggi metabolici

E’ un’abitudine ormai il consumo della cena oltre orario stabilito. Capita soprattutto d’estate, ma non dovrebbe mai accadere: ecco perchè

Che piaccia o no la cena quotidiana ha un orario prestabilito, affinchè non si incappi in uno spiacevole contesto abitudinario che a lungo andare, genera solo acciacchi da un punto di vista salutare.

I problemi presenti nella nostra vita quotidiana avranno ben presto un nuovo alleato del deperimento del benessere se non si attua un controllo degli “affetti” alimentari che siamo soliti consumare nell’arco di una giornata.

Le difficoltà di reperire gli alimenti in modo sregolato è tipico dei cittadini meridionali, che spesso sono inquadrati in un regime salutare piuttosto dannoso per il sostegno al benessere. Basti pensare agli orari notturni, nei quali si è soliti consumare spuntini di una determinata portata. Nulla di più errato a riguardo, soprattutto se si è entrati da neanche una manciata di ore, in un regime di digestione.

L’importanza della cena in “orario”: stimola un corretto metabolismo

L’alimentazione moderata è un sano principio del benessere salutare, soprattutto se si correggono o si controllano i pasti nell’orario stabilito dagli esperti del mestiere. Il tutto anche per evitare un’ondata di dispiacere nel computo della misurazione dei valori analitici del sangue.

Ciò si verifica soprattutto durante la cena, che si è soliti protrarla oltre un limite temporale per le abitudini del nostro organismo. Di conseguenza sarà inevitabile un aumento degli zuccheri nel sangue, perchè durante la notte, ad un certo punto, il processo di assimilazione dei grassi si arresta e tutto ciò che resta in sospeso in fase di digestione, scivola nel “dimenticatoio” della salute, incidendo sulla prestazione futura del nostro metabolismo.

Seguendo un regime alimentare corretto significa anche rispettare le abitudini del complesso di fenomeni chimici e fisici che determinano il funzionamento del nostro organismo. Secondo uno studio di dietologi una cena non può avere principio oltre le ore 19.00 se si vogliono evitare problemi futuri, legati ad esempio al diabete o ad un innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Sulla stessa onda bisognerebbe allontanare la bocca, dopo aver consumato la cena, da un qualsiasi spuntino notturno e restare in un regime di dieta controllata, evitando automatici aumenti del peso forma.

