Arisa esagera, parti basse in primo piano: “Sono una dea” – FOTO

Arisa senza freni su Instagram: foto strategica tra slip e seno incontenibile. Le sue forme morbide e abbondanti sconvolgono il web

Sempre alternativa e controcorrente Arisa piace per la veracità e autenticità. La cantante nata a Genova ma cresciuta in Basilicata si fa sempre più apprezzare sui social ed i suoi scatti sono un tripudio di like.

La cantante che si è fatta conoscere con il suo brano diventato un vero cult “Sincertià” è seguitissima sui social ai quali affida sempre messaggi positivi.

Lei, voce tra le più raffinate del panorama italiano moderno, si sta concedendo il meritato riposo dopo il suo ritorno in musica e la creazione di una sua etichetta indipendente e come molte altre star di casa nostra ha scelto la bellissima Sardegna per concedersi momenti di pace e relax. L’accompagna il suo storico fidanzato Lorenzo Zambelli, suo manager. I due tengono lontani dai riflettori il loro amore ma ogni tanto qualche scatto rubato arriva.

Nel mentre ci pensa direttamente Arisa a mandare in tilt il web con le sue foto estive e alcuni capi di beachwear che la rendono una vera regina, indiscussa, di Instagram e del momento.

Una bellezza alternativa la sua che non teme rivali perché sempre pulita nella sua naturalezza fatta di forme generose e morbide e quei tagli di capelli sempre corti e sbarazzini.

LEGGI ANCHE —> Aida Yespica strepitosa, costume rosso attillato, che forme – Foto

Arisa in spiaggia spiazza tutti, foto tattica e forme generose