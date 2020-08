Aida Yespica strepitosa, costume rosso attillato, che forme – Foto

Aida Yespica conquista il popolo di Instagram con il suo ultimo scatto dal mare della Sardegna. Bikini da urlo e sguardo da pantera

Visualizza questo post su Instagram Lago di Garda @lefayresorts #summer2020 @missbikiniluxe #bikini #aidayespica Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official) in data: 9 Ago 2020 alle ore 12:03 PDT

Torta alla carica con le sue curve da pin-up Aida Yespica. Su Instagram sconvolge tutti ogni qual volta pubblica una sua foto e quelle in costume sono a dir poco strepitose.

La modella e showgirl si gode le vacanze insieme al suo fidanzato Geppy Lama senza lasciare l’Italia. Tra il Lago di Garda e la Sardegna gli scatti sono infuocati. Bikini che fanno girare la testa e che rendono ancora più bollente questa calda estate 2020.

Aida si trova a suo agio su Instagram, social sul quale è seguita da uno stuolo non indifferente di fan. I numeri per lei sono altissimi: 865 mila follower sul suo account che la seguono come hanno sempre fatto tra passerelle e tv.

Se durante il lockdown la bella venezuelana aveva fatto “sciopero” dai social con la riapertura è tornata più in forma che mai e ora non perde tempo per mostrare la sua straordinaria bellezza e le sue curve da paura.

Aida Yespica in Sardegna total red, bikini favoloso e decolleté da urlo