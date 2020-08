Romina torna da Al Bano a Cellino, lei scoppia a piangere, che succede?

Romina in lacrime durante un evento. C’è un motivo particolare dietro la sua tristezza e centra il suo ex marito Al Bano

La saga tra Romina e Al Bano sembra infinita. Un matrimonio da favola, una carriera strepitosa poi la fine improvvisa del loro matrimonio. Il cantante di Cellino si rifà una vita, incontra Loredana Lecciso, crea una nuova famiglia e ricomincia.

Non mancano gli alti e bassi tra i due e secondo tutte le indiscrezioni che sono trapelate in questi anni a mettere sempre lo zampino sarebbe sempre Romina che in fin dei conti non si mai allontanata veramente dal cantante suo ex marito.

I due ex sono tornati spesso insieme sul palco ma ora Al Bano vuole stare con Loredana. Hanno ritrovato la loro serenità, la spensieratezza e l’amore che vivono giorno dopo giorno nelle tenute Carrisi ed insieme ai loro due figli.

Un amore così vigoroso che secondo i ben informati dovrebbe portare finalmente Al Bano e Loredana all’altare. Al momento non manca nulla e il matrimonio sarebbe la ciliegina sulla torta e il coronamento di un sogno per la bionda show girl.

E Romina cosa ne pensa? Se tutto questo è vero perché è tornata ancora una volta a Cellino? E perché i ben informati parlano di lei che è scoppiata a piangere?.

Romina in lacrime, la cantante è triste e c’è un motivo