Viviana Parisi, operatore di “Chi l’ha visto?” trova un oggetto importante

Sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio Gioele continua ad intessersi un giallo che ogni giorno diventa più fitto e spinoso. La trama è ancora troppo offuscata nonostante arrivano delle testimonianze.

Tutto rimane irrisolto: perché la donna si è allontanata con il figlio nelle campagne? La sua morte è stato un suicidio, un omicidio o un incidente? E soprattutto che fine ha fatto il piccolo Gioele di soli quattro anni?

Le ricerche nelle campagne affianco all’autostrada dove è avvenuto l’incidente continuano senza sosta ma dopo 15 giorni del piccolo non c’è ancora nessuna traccia. E se i testimoni del nord Italia confermano di aver visto Gioele in braccio alla sua mamma, un testimone presente all’incidente non conferma.

“Mentre stavamo transitando – ha dichiarato l’operaio coinvolto nell’incidente ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’ – abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo”. Il testimone ha confermato che l’auto, quella della dj siciliana, si è fermata 50 metri più avanti: “Io sono sceso a vedere ma nella macchina non c’era nessuno”, ha aggiunto spiegando che non ha visto il bambino: “non sappiamo se c’era o no”.

Ma oltre le testimonianze durante la puntata speciale di “Chi l’ha visto?” andata in onda ieri sera su di Rai 3 si è aggiunto un nuovo particolare. Un ritrovamento inaspettato fatto dall’inviato di Federica Sciarelli.

Viviana Parisi, pezzo di seggiolino vicino al traliccio | Il padre smentisce

L’inviato di “Chi l’ha visto” sul luogo delle richerche dove è stato trovato il cadavere di Viviana ieri ha fatto un ritrovamento importante. Ha trovato un aggancio che permette di fissare il seggiolino per bambini al sedile dell’auto. Il ritrovamento è avvenuto a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale è stato ritrovato il corpo senza vita di Viviana Parisi.

Un indizio importante per le indagini? Qualcosa che possa portare a Gioele che risulta ancora disperso? Lo staff della trasmissione di Rai 3 ha consegnato tutto ai Carabinieri che faranno gli accertamenti del caso. Nel mentre però sono arrivate le dichiarazioni del padre di Gioele, Daniele Mondello, che tramite il suo avvocato Pietro Venuti, pare non avrebbe riconosciuto l’oggetto.

Il legale ha precisato infatti che il marito della dj 43enne “non riconosce l’oggetto sequestrato ed esclude categoricamente che sia un pezzo dell’autovettura della moglie”. L’avvocato inoltre ha specificato che l’auto di sua moglie è ancora sotto sequestro e non ci sono notizie sulla sua restituzione.

