Can Yaman e Demet Ozdemir, lei rompe il silenzio: “Tra di noi c’è…”. I due attori protagonisti di Daydreamer sono spesso al centro del gossip, in tanti pensano che stiano insieme. Lei ha deciso di rivelare tutta la verità

Sono i due protagonisti di Daydreamer: Can Yaman e Demet Ozdemir. Interpretano Can e Samen, la coppia che sta facendo appassionare tutti in quest’ultimo periodo. I due hanno una chimica che va oltre la finzione e in molti credono che stiano insieme, per questo motivo Demet ha deciso di rivelare tutta la verità.

Ha lavorato con Can Yaman in Daydreamer, ora ha deciso di rompere il silenzio

“Io e Can usciamo spesso insieme” ha dichiarato Demet, che di recente ha rilasciato delle dichiarazioni. “Abbiamo un ottimo dialogo e mentre recitiamo ci ascoltiamo molto. È un totale scambio di energie”. Delle parole bellissime, che potrebbero far pensare a qualcosa in più, ma lei ha smentito una relazione aggiungendo: “Tra me e Can c’è sempre stata solo una bellissima amicizia. Lui ha conosciuto pure la mia famiglia e io la sua e spesso usciamo insieme”.

Anche Can ha speso delle parole bellissime per la sua collega. “Demet ed io non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da tempo: ci siamo trovati subito bene”. Dunque, i fans della “coppia” sembrano destinati a mettersi l’anima in pace. Pare proprio che l’amore sia sbocciato solo tra i loro personaggi, anche se la loro chimica è innegabile.

