Maria De Filippi svela: “Due tumori e tanta paura, soffro da morire”. La conduttrice della Mediaset ha raccontato alcune cose che hanno lasciato i suoi fans senza parole

Un’intervista inaspettata quella rilasciata da Maria De Filippi, al settimanale Chi di Alfonso Signorini. La conduttrice ha parlato a cuore aperto dei suoi cani: chi la conosce bene sa l’amore che la lega ai suoi amici a quattro zampe. Non può vivere senza di loro. Durante la quarantena è stata beccata per le vie di Roma con i suoi due cani, Filippa e Uga.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo

Maria De Filippi si racconta: il grande dolore e tanta paura

“Ugo ha 15 anni, ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto e per me è stata tanta paura e sofferenza. Non potrei vivere senza i miei cani, non ci riuscirei. Quando stanno male soffro da morire e all’occorrenza faccio punture, divento medico e paziente per loro”.

Per lei sono i suoi migliori amici. “Ho lasciato fare alla vita ed è così che è nata la mia grande famiglia allargata” ha raccontato. Anche Maurizio si è affezionato tanto ai cani, e al gatto Filippo. “Maurizio lascia il lavoro solo per Filippo. Quando va a fare le vaccinazioni forse è l’unico momento in cui Maurizio non lavora”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez è la perfezione: la canotta manda Instagram in tilt-FOTO

Un’intervista dolcissima che ha intenerito e permesso ai suoi fans di conoscere qualcosa di molto profondo della sua vita.