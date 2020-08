Caso Viviana Parisi Gioele, a seguito di una segnalazione con relativa ricerca, emerge una novità importante nell’indagine volta a trovare il bambino disperso.

Importante segnalazione quella che giunge dai boschi di Caronia e che riguarda il figlioletto della defunta Viviana Parisi, Gioele. Il bambino di 4 anni è disperso dallo scorso 3 agosto, da quando cioè la mamma lo ha condotto a 100 km di distanza da casa, in provincia di Messina.

LEGGI ANCHE –> Viviana, news su Gioele : “hanno trovato qualcosa”

Lei è stata trovata morta nella vegetazione non lontano da un locale tratto dell’autostrada mentre del piccolo non si è saputo niente. Non sono emerse tracce della sua presenza e questo aveva fatto pensare anche al possibile coinvolgimento da parte di altri individui, che magari potrebbero avere prelevato Gioele forse anche prima che Viviana morisse. Ma adesso è arrivata una notizia che lascia purtroppo presagire il peggiore esito possibile in merito al destino del bimbo.

LEGGI ANCHE –> Viviana, un centinaio di volontari partecipa alle ricerche di Gioele

Viviana Parisi Gioele, a trovare i resti umani un ex carabiniere volontario nelle ricerche

Un volontario, un ex carabiniere oggi in congedo, ha informato le forze dell’ordine di avere trovato dei resti umani a circa 200 metri di distanza dall’autostrada. Ed in un luogo alquanto distante dal posto dove era emerso il cadavere di Viviana nei giorni scorsi. L’ex carabiniere stava partecipando alle ricerche da volontario. Per le autorità coinvolte nel caso purtroppo quanto rinvenuto sarebbe “al 99% quel che resta del piccolo Gioele”.

LEGGI ANCHE –> Viviana Parisi e la sua malattia, spunta il certificato medico

Quell’area è fitta di vegetazione, in particolare di rovi ed arbusti. I resti consistono in pezzi di ossa ed in brandelli di una maglietta di piccole dimensioni. Si attende l’esito dei rilievi svolti stamattina dalla Polizia Scientifica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter