A ‘Ballando con le Stelle’, al via il prossimo 12 settembre su Rai 1, mancherà una grandissima protagonista delle edizioni passate. Di chi si tratta.

Tra non molto ‘Ballando con le Stelle‘ tornerà come di consueto su Rai 1. La nuova edizione era in programma in origine per la scorsa primavera, ma l’epidemia di Coronavirus ha scombussolato tutti i piani. E nel palinsesto tv il reality condotto dal 2005 da Milly Carlucci ha conosciuto uno slittamento in avanti di 6 mesi.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, senza la presenza di Samantha Togni, la quale affiancherà ufficialmente Giancarlo Magalli alla conduzione de ‘I Fatti Vostri’ su Rai 2, sempre da settembre. C’è curiosità in particolar modo per quella che è la figura di Elisa Isoardi. La 37enne di Cuneo ha perso il suo posto della tarda mattinata con ‘La Prova del Cuoco’, con la trasmissione culinaria cancella e che verrà rimpiazzata da ‘È sempre Mezzogiorno’ con Antonella Clerici. Di conseguenza ‘Ballando con le Stelle’ rappresenta la sola ribalta televisiva nell’immediato per la bella Elisa.

Ballando con le Stelle, la Togni ha preso parte a 12 edizioni dello show