Elettra Lamborghini leopardata e stesa sul letto, i follower sognano – Foto

Elettra Lamborghini lascia tutti di stucco su Instagram. Ultimo scatto con tutina animalier e forme supersoniche scolpite

Visualizza questo post su Instagram Uccelloh in spallah. Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 23 Lug 2020 alle ore 8:25 PDT

Elettra Lamborghini, l’ereditiera italiana più famosa in Europa, in questi giorni gongola per via del mare di polemiche che la stanno avvolgendo.

La sensuale e prosperosa giovane è stata attaccata per le sue esibizioni in Puglia, in concomitanza dell’aumento dei contagi, alle quali sono accorsi una marea di giovani, motivo per il quale ha cancellato poi tutti i suoi concerti scrivendo che ancora “non siamo pronti”.

Ma questo non bastava e nel mirino delle critiche social sono finite anche i video in cui mostra il risultato del test per il coronavirus. Negativo ed esulta: “Non ce n’è Coviddi, non ce n’è”. Nelle sue storie di Instagram la cantante di “Musica e il resto scompare” e de “La Isla” ha specificato di aver fatto il test per “essere sicura” ma anche in questo caso è montata la polemica nei suoi confronti per via dell’imitazione, trovata inopportuna, della signora di Mondello che spopola ormai sul web

Ma oltre le polemiche la sua sensualità non si ferma e con foto e video fa impazzire i suoi fan. In questi giorni Elettra si sta dedicando ai preparativi per il suo imminente matrimonio con Afrojack previsto per il 26 settembre.

Elettra Lamborghini e la sua tutina animalier: “Io fatta così”