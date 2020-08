Nascosto il corpo del dipendente per non chiudere il supermercato

Brasile, un dipendente muore al lavoro e il suo corpo viene coperto dagli ombrelloni per non chiudere il supermercato. La foto è diventata virale

Aqui o q fizeram. pic.twitter.com/4F6pIJ8c3I — Jose Pereira – #ForaBolsonaro (@ze_pereira1987) August 14, 2020

Il Brasile continua a far parlare di sé. Dopo la vicenda che ha coinvolto la bimba di 10 anni rimasta incinta dopo uno stupro e minacciata dall’estrema destra per la decisione di abortire, ora spunta un altro caso macabro.

Globo riporta la notizia della morte di Moisés Santos, dipendente della catena Carrefour a Recife in Brasile, che colpito da un attacco cardiaco a lavoro è stato brutalmente coperto da ombrelloni da spiaggia per non chiudere il supermercato. La vicenda è accaduta venerdì scorso tra le 8 e le 12, ma l’indignazione delle persone ha preso velocemente piede sui social. La foto che ha fatto il giro del mondo grazie ai social ha generato tanta rabbia e dolore.

La foto fatta girare vede alcuni ombrelloni, aperti e lasciati sul pavimento, insieme ad alcuni scatoloni, per coprire il corpo del dipendente. Il proprietario del market in attesa dell’arrivo della polizia mortuaria e dei servizi funebri ha deciso di coprire il cadavere per non essere costretto a chiudere e per non impressionare i clienti.

Indignazione sui social da parte dei clienti di Carrefour

Pq não to vendo ninguém comentar sobre o caso do Sr. Moisés??? Ele sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Apenas esconderam o corpo para nenhum cliente ver e MANTIVERAM A LOJA ABERTA. pic.twitter.com/g4qXXylVPd — Gabezera (@GabizaChaves) August 18, 2020

Alcuni clienti però hanno assistito alla scena e indignati hanno scattato la foto che ha costretto la stessa Carrefour a scusarsi pubblicamente: “Chiediamo scusa per il modo assolutamente inadeguato con cui è stata affrontata una tragedia come il triste e improvviso decesso di un nostro dipendente, il signor Moisés Santos. Lasciare il punto vendita aperto, invece di chiuderlo immediatamente, è stato un grave errore”.

Nei commenti di diversi post, Carrefour ha lamentato la morte di Mosè e ha annunciato il cambio di protocolli, determinando la chiusura dei negozi in situazioni come quella che si è verificata nella capitale Pernambuco.

ABSURDO NO CARREFOUR

Um promotor da empresa Coco do Vale chamado Moisés, na casa dos 50 anos, sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Isso aconteceu por volta das 07:15 da última sexta, 14 de agosto. — Marcelo_SCR87 🇧🇷 (@MScr87) August 18, 2020

“Rispettiamo e ci preoccupiamo molto di tutti, e siamo molto dispiaciuti per la morte di Lord Mosè. Vi informiamo che i protocolli per la chiusura dei negozi quando si verificano vittime come questa sono già stati cambiati, e siamo disponibili a sostenere la famiglia di Mr. Moses“, ha annunciato Carrefour su Facebook.

