Belen bacia un altro e dice addio a Stefano De Martino: clamoroso. Sono passate settimane dalla fine della storia d’amore tra la showgirl e il conduttore, oggi delle importanti novità

Altro che ritorno di fiamma: Belen bacia Antonio Spinalbese e brucia così tutte le speranze dei fans della coppia Rodriguez De Martino. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, sembra confermata la storia d’amore con l’hairstylist, sbarcato a Ibiza proprio per trascorrere un po’ di tempo con la showgirl. Ha 25 anni, è amico di Patrizia Griffini ed è un professionista scelto da tanti personaggi famosi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez è la perfezione: la canotta manda Instagram in tilt-FOTO

Belen Rodriguez ritrova l’amore con Antonio Spinalbese? Con un bacio dimentica Stefano

I due nelle immagini pubblicate dal settimanale Vero, sono con un gruppo di amici a Milano. Una serata di divertimento trascorsa fra il Caffè Radetzky e El Porteno, ristorante argentino frequentato da Belen. “Si abbracciano e si lasciano andare a calde effuzioni” scrive il giornale.

Dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore del lusso che la showgirl aveva frequentato per qualche settimana, adesso la sua attenzione è tutta per Spinalbese. Non è chiaro come si siano conosciuti, ma è probabile che a fare da cupido sa stata Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo

Stefano e Belen, oramai, sono distanti da mesi. La loro storia è terminata dopo la quarantena per motivi che non sono mai, o almeno non ancora, stati svelati.