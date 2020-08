Una mamma per amica, ricordate Logan? Oggi ha 43 anni – FOTO

Una mamma per amica, ricordate Logan? Oggi ha 43 anni. Il terzo amore di Rory e il padre del suo bambino, era interpretato da Matt Czuchry

Era Logan in Una Mamma Per Amica. Come dimenticarlo? Lui è stato il terzo grande amore di Rory, per certi versi quello più importante, se consideriamo che alla fine Rory scopre di aspettare un bambino da lui. Una storia che Rory si porta negli anni, anche e soprattutto dopo il college.

Era Logan in Una Mamma Per Amica, oggi Matt Czuchry ha 43 anni

Rory conosce Logan quando arriva al college, è uno “sbruffone” che all’inizio non sopporta, ma pian piano si prende una cotta per lui. Nasce tutto come un gioco, come una sfida, Logan non ha intenzione di impegnarsi e Rory invece si è impegnata sempre. Pur di stare con lui cerca di scendere a compromessi, ma non ci riesce e lui sceglie di non rinunciare a lei. I due hanno una storia lunga e complicata, che termina con la fine dell’ultima stagione della serie. Le loro strade si separano. Nel revival scopriamo che, dopo anni, Rory e Logan si frequentano ancora. Entrambi fidanzati (lui promesso sposo) hanno una relazione clandestina.

Lei decide di fare la scelta giusta e lasciarlo andare poco prima del matrimonio, e proprio quando il loro sembra essere un addio definitivo, il colpo di scena nel finale del revival. Rory scopre di aspettare un bambino. La storia sembra ripetersi, proprio come quella della mamma Lorelai con Christopher.