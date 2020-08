Brad Pitt, avete mai visto suo fratello? Due gocce d’acqua – FOTO

Brad Pitt, avete mai visto suo fratello? Due gocce d’acqua. Si chiama Doug Pitt ed è di una bellezza disarmante proprio come l’attore

Brad Pitt è uno degli attori più amati del mondo di Hollywood, se non del mondo. Nelle ultime settimane si è trovato al centro del gossip per il divorzio con l’ex moglie Angelina Jolie. Lui, che l’è sempre stato accanto, è sempre stato amato dalle donne per il modo in cui ha saputo prendersi cura di Angelina. Questo divorzio è stata una vera e propria batosta per i loro fans. Brad però potrà continuare a contare sull’affetto della sua famiglia, e a proposito: voi il fratello lo avete mai visto?

Brad Pitt, avete mai visto suo fratello? Si somigliano tantissimo

Mentre Brad continua a dichiararsi single, aumenta la curiosità intorno a lui. Ad esempio, sapevate che ha un fratello? Si chiama Douglas e ha sei anni in meno a lui. L’uomo è impegnato e conosciuto nel mondo dell’imprenditoria. Dopo aver conseguito una laurea alla Missouri State University nel 1990 ha aperto una società informatica, la Pitt Technology Group. In seguito ha anche acquisito una società immobiliare che si occupa dello sviluppo di spazi per uffici medici.

Penserete che è un uomo da sposare, ma siete arrivati troppo tardi: Doug è sposato da quasi 30 anni con Lisa, da cui ha avuto tre figli. I due sono felicissimi e innamorati, e considerando che Brad è tornato single, forse potete sognare su di lui. Tanto sognare non costa niente, no?