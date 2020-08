Meghan Markle contro la Regina: “Razzismo e dispotismo”. Bomba a palazzo. La moglie di Harry ha scelto di rompere il silenzio e dire quello che pensa riguardo alle regole “reali”

Meghan Markle non ha intenzione di tacere, è tornata a far sentire la propria voce anziché soffocarla come avrebbe voluto la famiglia reale. Durante il “The 19th Represents Summit” ha pensato bene di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Meghan Markle non ha intenzione di tacere: lancia la bomba sul palazzo reale

“Dal mio punto di vista non è una novità vedere questa corrente sotterranea di razzismo e pregiudizio, certamente inconsci, ma penso che vedere i cambiamenti fatti in questo momento sia davvero qualcosa di cui non vedo l’ora di essere parte. E di esserne parte usando la mia voce in un modo in cui non sono stata in grado di fare fino ad ora” dice, lanciando una frecciatina a palazzo. “Mio marito non ha mai potuto votare. Il diritto di voto non è un privilegio, è un diritto in sé e per sé”.

La duchessa si sarebbe sentita rinchiusa in una prigione dorata. “So cosa significa avere una voce e so anche cosa vuol dire sentirsene privati” ha rivelato. E non ha risparmiato delle critiche a Sua Maestà, facendo intendere che le tradizioni e le regole che da secoli scandiscono la vita della famiglia Windsor dovrebbero evolversi e stare al passo con i tempi, e non restare al medioevo.