La famiglia di Andrea Bocelli ed il tenore stesso stanno vivendo giorni di angoscia. Colpa della sparizione del loro cagnolino. “Aiutateci a ritrovarlo”.

È disperato Andrea Bocelli, così come i suoi cari, a causa della sparizione del loro cagnolino Pallina. Il quattrozampe, di piccola taglia, si è perso nel corso delle vacanze estive trascorse dalla famiglia del tenore in Sardegna.

Lui stesso ha fatto diffondere un messaggio sui suoi canali social ufficiali per chiedere aiuto affinché l’animaletto venga ritrovato. Lui stesso fa riferimento ad un “piccolo grande aiuto” da ottenere. “Il mio Pallina, un levrierino italiano di piccole dimensioni, si è perso in Sardegna”. Il luogo interessato va da Arzachena a Golfo Aranci, dai lidi di Liscia Ruja fino a Baia Caddinas. Come Bocelli, anche la moglie Veronica Berti Bocelli ed il figlio Matteo hanno inoltrato degli appelli, con tanto di fotografie.

Andrea Bocelli cane, disperso il suo animaletto Pallina: i recapiti per aiutare le ricerche

Il cagnolino disperso viene descritto come molto affettuoso, probabilmente anche assai impaurito adesso in un contesto per lui tutto nuovo. Senza i volti che è abituato a vedere e senza nessuno che si prenda cura di lui.

La famiglia del tenore ha rilasciato due recapiti ufficiali ai quali fare riferimento per chiunque abbia – si spera – buone notizie. Sono i seguenti. Il numero di cellulare +393356383424 e la email info@andreabocelli.com. La Berti specifica che “è prevista una ricompensa per chi dovesse riportarci Pallina”.