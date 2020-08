Ricchi e Poveri, vi ricordate Marina? Oggi a 70 anni è irriconoscibile – FOTO

View this post on Instagram

In questo momento delicato, tutta l’Italia ha bisogno del nostro aiuto! Per questo motivo vogliamo ricordarvi ancora una volta l’importanza di seguire quelle poche e preziose regole che ci sono state comunicate. Insieme possiamo farcela, tutti insieme torneremo a cantare e ad abbracciarci! Sarа perchè vi amiamo! _ In this delicate moment, the whole of Italy needs our help! For this reason we want to remind you once again of the importance of following those few and precious rules communicated to all of us. Together we can do it, all together we will come back to sing and embrace each other! “Sarа perchè vi amiamo”… It must be because… we love you! #iorestoacasa #distantimauniti #tuttoandrabene #rispettaleregole #RicchiePoveri #DMProduzioni @dmproduzioni