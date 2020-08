Chiara Ferragni vende la casa a Los Angeles: cosa farà col ricavato. L’imprenditrice digitale ha comunicato su Instagram di aver deciso di vendere la sua famosa casa in America

Chiara Ferragni ha deciso di vendere la casa di Los Angeles dove è nato il suo piccolo Leone. Lo ha comunicato in una delle storie di Instagram, anche se lo aveva già accennato in passato di essere determinata a vendere. Non si tratta di un addio definitivo, perché tornerà ogni tanto negli Stati Uniti, appena troverà qualche altra soluzione in cui vivere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Levante, una bellezza disarmante accanto al festeggiato – FOTO

Chiara Ferragni vende la sua famosa casa a Los Angeles: “Ecco cosa farò con i soldi ricavati”

Per lei è sicuramente una casa molto importante: ha fatto da scenario a molti momenti fondamentali della sua vita. Ha visto nascere l’amore tra lei e suo marito Fedez, lì ha scoperto di essere incinta e lì ha trascorso gli ultimi tempi prima del parto. Poi è definitivamente tornata in Italia, vuole che il figlio Leone cresca da europeo e per questo resteranno a Milano. Con il ricavato della casa è intenzionata a comprare una casa per le vacanze vicino Milano, così in estate potranno spostarsi lì senza stare per lunghi periodi in vacanza all’estero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandra Amoroso, bikini da urlo in versione equilibrista – FOTO

Sicuramente è stata una scelta sofferta: la casa a Los Angeles è molto importante per lei, lo ha sottolineato spesso parlandone su Instagram. Per lei questo segna davvero una svolta molto significativa.