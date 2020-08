Filippo Bisciglia parla della sua malattia: “Mi ha segnato per sempre”. Il conduttore di Temptation Island ha rivelato di aver sofferto di una rara patologia

Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati della Mediaset. Da anni oramai lo vediamo a Temptation Island, sappiamo che è un brav’uomo, sempre gentile e pronto a consigliare, ma ci sono tante cose che non sappiamo della sua vita. A “Io e te”, il programma di Diaco, ha avuto la possibilità di parlare e raccontare un po’ di cose della propria vita, del successo in televisione e dell’amore per la musica.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Filippo Bisciglia ha parlato della sua malattia a “Io e Te”: “Mi ha segnato per sempre”

“Un successo per il settimo anno consecutivo. Io però sono come mi vedete sullo schermo, ho sette amici inseparabili dall’infanzia e per loro ci sarò sempre” ha raccontato, parlando del successo strepitoso avuto con Temptation island. “La mia vita è rimasta la stessa. Questo è un lavoro che adoro, ma è solo un lavoro. Finisco e torno a casa, faccio una vita normale. Voglio però ringraziare Maria De Filippi, in un’intervista ha ultimamente confessato di aver insistito ai piani alti per avermi a Temptation e a lei devo tutto”.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

Poi ha parlato di qualcosa che lo ha segnato quando era piccolo. “Sono stato male, ho avuto il morbo di Perthes. Una forte decalcificazione all’anca, che mi ha colpito dai 2 ai 4 anni. Se n’è accorta mia madre e sono salvo grazie ad un professore. Mi ha segnato la vita”.