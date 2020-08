Coronavirus, polemica social: è botta e risposta tra Boldi e Burioni

Il coronavirus apre ancora ampi dibattiti tra mondo scientifico e non. Questa volta è il virologo che bacchetta l’attore

Il virologo Roberto Burioni non le manda a dire e risponde per direttissima a Massimo Boldi, tutto via social. L’attore, che da mesi fa parte della fazione dei negazionisti del virus, si è scagliato infatti contro “i potenti del pianeta”. Un attacco in piena regola contro coloro che “ci mettono le mascherine per tapparci la bocca”.

Un post pubblicato su Facebook quello di Boldi che arriva nel momento in cui, secondo l’attore, stiamo vivendo un mondo che “non va per niente bene”. Ecco perché l’attore storico del duo con De Sica, invoca il ritorno del “salvatore dei mondi”.

Boldi fa appello direttamente al Signore, l’unico che può combattere l’indifferenza dei “Governi di ogni Stato, i padroni del mondo”.

Coronavirus, Burioni ci va giù pesante contro Boldi

No, non fa ridere. Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti. Pubblicato da Medical Facts di Roberto Burioni su Venerdì 21 agosto 2020

Un post molto forte che non è sfuggito alla rete, tra fan che lo sostengono e chi, invece, lo critica. Arriva poi la critica anche da parte della scienza. È il virologo Roberto Burioni che risponde a Massimo Boldi e lo attacca tramite il suo profilo Facebook Medical Facts.

“No, non fa ridere” scrive lo studioso postando l’articolo di un giornale online che riporta le parole dell’attore. “Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti” ha chiosato Burioni.

Boom social per il virologo che viene sostenuto da uno stuolo indiscusso di utenti che criticano le parole dette da Massimo Boldi. “Per quanto riguarda questa sua uscita infelice credo sia in cerca di pubblicità, peccato a spese della salute delle persone..” ha scritto un utente.

