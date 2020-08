Netflix cancella due serie tv e i fans implodono: scoppia la bufera social

NeNetflix cancella due serie tv e i fans implodono: scoppia la bufera social. La piattaforma di streaming ha deciso di non mandare avanti The Society e I Am Not Okay With This

La crisi post Covid ha messo a dura prova anche il colosso dello streaming Netflix, che infatti ha cancellato due serie tv molto amate e che si vedranno interrotte alla fine della prima stagione. Stiamo parlando di I Am Not Okay With This e The Society. Le riprese che dovevano cominciare quest’anno sono state annullate definitivamente.

La decisione è stata ufficializzata a Deadline da un portavoce di Netflix, che ha affermato come quest’ultima ammia preso la decisione di non girare le seconde stagioni “a causa delle circostante create dal Covid. Siamo stati grati ai creatori, così come tutti gli autori, gli interpreti e le troupe. Siamo dispiaciuti di aver dovuto compiere queste scelte”.

I Am Not Okay With This aveva debuttato lo scorso febbraio, e dopo il successo era stato rinnovato anche se non ufficialmente. La produzione aveva le sceneggiature già scritte. Stesso discorso per The Society, che doveva tornare entro la fine del 2020.

