Bollettino Lazio, è record di contagi: un numero così alto non si vedeva da marzo

Record di contagi nel Lazio: nelle ultime 24 ore sono 215 i nuovi positivi, mai così tanti. Molti giovani e asintomatici di ritorno dalle vacanze

Impennata di contagi nel Lazio. Il Covid torna a fare paura e fa registrare numeri mai visti in sole 24 ore. Sono 215 i nuovi casi, un vero record nei numeri sull’emergenza sanitaria mai registrato da marzo.

Ed il vero dramma è che molti dei nuovi positivi (il 45% con 97 casi) è rappresentato da persone che sono rientrate in regione dalle vacanze soprattutto in Sardegna. Per lo più si tratta di giovani e persone asintomatiche. Questo il quadro descritto dai dai diffusi.

E proprio gli asintomatici sono il vero problema ora secondo l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. L’azione necessaria da mettere in campo è quella di “bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare” ha detto D’Amato che si è rivolto direttamente ai giovani.

Per loro un appello: quello di fare attenzione ai familiari e alle persone più care: “Se siete in attesa dell’esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere frequentazioni – ha chiosato l’assessore – Non sentitevi invincibili perché il virus è subdolo e può creare seri problemi a voi e i vostri cari”.

Il picco più alto fino ad ora era stato raggiunto il 30 marzo, all’inizio dello scoppio della pandemia quando i casi erano stati 208. Ad oggi, purtroppo, il numero è già più alto.

Record di contagi nel Lazio, lunghe attese per i test

Non facile la situazione dunque nel Lazio che fa i conti con il contro esito e il ritorno da molte località, non solo italiane. La Sardegna in testa fa registrare molti nuovi positivi m c’è anche la Spagna, la Slovenia, gli Stati Uniti, la Romania, la Francia, la Grecia, l’Emilia-Romagna, la Campania.

Ma il vero problema ora è quello dei test. Una giornata non semplice quella di oggi per chi ha dovuto fare i test contro il coronavirus. L’assessore regionale alla Sanità ha chiesto a tutti di avere pazienza. Gli operatori lavoreranno sia oggi che è sabato che domani, domenica. “I nostri operatori sanitari stanno facendo uno sforzo straordinario con le tute a 40 gradi per la tutela della salute di tutti” ha detto D’Amato.

Chiede comprensione per un’attesa che ha a che fare con la salute propria e degli altri e dice di non essere molto preoccupato per via di questo alto numero di casi positivi asintomatici. La maggior parte viene rilevata “grazie a un’opera eccezionale di testing e di tracciamento” ha precisato.

