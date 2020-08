Una 16enne perde la vita in conseguenza di un drammatico incidente stradale avvenuto in motorino. Stava viaggiando assieme ad una sua amica.

Un tremendo incidente stradale si conclude con la morte di una ragazza minorenne. La vittima aveva 16 anni ed è morta dopo un violentissimo urto tra il motorino sul quale stava viaggiando ed un palo della luce.

Lo schianto tremendo si è verificato nella mattinata di sabato 22 agosto 2020. Sullo scooter c’erano l’adolescente ed una coetanea sua amica. Teatro di questo terribile incidente stradale una delle strade di Foligno, in provincia di Perugia. L’altra giovane ha rimediato delle ferite non preoccupanti, che hanno portato il personale medico del 118 a sottoporla a ricovero in ospedale in codice giallo. Ma per la vittima purtroppo niente è risultato possibile per consentirle di continuare a vivere.

Incidente stradale, Polizia Stradale al lavoro per ricostruire la dinamica del dramma

Troppe gravi le lesioni riscontrate dai sanitari chiamati da altri automobilisti di passaggio e da alcuni residenti, attirati dal forte botto a quell’ora insolita. A condurre il motorino era proprio la giovane che si è salvata. La scomparsa della 16enne è accaduta in ospedale, dove invece lei è stata portata d’urgenza. Due ore dopo il suo ingresso al ‘San Giovanni Battista’ è sopraggiunta la morte.

Indaga su questa tragedia la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso e che è ora impegnata nel ricostruire la dinamica dei fatti. L’incidente in questione è avvenuto in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altrei veicoli o persone.

