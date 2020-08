Ludovica Pagani strepitosa, il décolleté è da infarto – FOTO

Ludovica Pagani ha condiviso sul noto social network Instagram uno scatto stratosferico: la bella influencer mette in mostra le sue incredibili curve.

Ludovica Pagani è una delle influencer più seguite dagli italiani: il suo account Instagram vanta 2,6 milioni di follower. La ragazza, dopo aver conseguito la laurea, decide di entrare nel mondo della televisione e inizia ha condurre diversi programmi sportivi su ‘Sport Italia’. La nativa di Bergamo ha anche un canale Youtube e ha lavorato per un programma anche in radio. Ludovica, poco fa, ha condiviso uno scatto mostruoso sui social: la classe 1995 ha messo in mostra tutto il suo fascino e la sua sensualità.

L’incredibile scatto di Ludovica Pagani: che décolleté