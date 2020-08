J-Ax, le sue ultime dichiarazioni su Fedez non lasciano dubbi sul loro rapporto

Un sodalizio musicale e un’amicizia terminati all’improvviso. Tra J-Ax e Fedez ne è passata di acqua sotto i ponti, ma le ultime dichiarazioni di J-Ax fanno pensare che non ci sia nessuna possibilità di riconciliazione

Li legava un’amicizia che si è poi trasformata in un vera e proprio partnership lavorativa. Dopo un album di successo e un concerto allo stadio di San Siro, il rapporto tra J-Ax e Fedez ha subito una rottura improvvisa che ha visto i due allontanarsi l’uno dall’altro. Tante speculazioni e poca chiarezza su quello che è davvero avvenuto. Il pubblico continua a porsi delle domande ma i due artisti sembrano aver chiaro il quadro del loro rapporto ormai terminato. Non sembra esserci nessuna possibilità di riappacificazione, e le ultime dichiarazioni di J-Ax ne sono l’ennesima prova.

Le ultime dichiarazioni di J-Ax sul suo rapporto con Fedez

Il rapper è tornato a parlare di Fedez in una recente intervista al Corriere della Sera dove sembra mettere in chiaro come il loro capitolo sia definitivamente chiuso. “Abbiamo fatto grande musica insieme, è stato un momento bellissimo“, ha ricordato J-Ax che sembra quindi voler conservare quanto vissuto, nonostante tutto. “Ma le cose, nella vita, finiscono” ha aggiunto, confermando di aver lasciato il rapporto, personale e artistico, alle sue spalle.

Anche Fedez aveva parlato solo poco tempo fa di essere riuscito finalmente a riguardare il loro concerto a San Siro, che ha segnato per lui un momento storico della sua carriera musicale ma che avrebbe voluto vivere con una serenità diversa. Sembra infatti che proprio a ridosso di quell’evento il rapporto tra i due si stesse sgretolando, a causa di alcune voci giunte al suo orecchio sulla volontà di J-Ax di agire alle sue spalle. L’obbiettivo sembrava quello di portare con sè in un nuovo progetto le persone con le quali lavorava. Voce risultata poi vera ma del quale, stando al suo racconto, Fedez ha avuto la conferma solo dopo il concerto.

Un capitolo chiuso quindi per i due artisti che hanno voltato pagina, concentrandosi sulle proprie carriere. J-Ax ha da poco pubblicato la collaborazione con Fabri Fibra con il quale ha lavorato sul remix del brano “Djomb” del francese Bosh. Fedez è tornato invece alla carica e mantiene salda la sua posizione nella classifica dei singoli con “Bimbi per strada (Children)“, uno dei tormentoni di quest’estate 2020.

