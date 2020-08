Fiction: Luca Zingaretti potrebbe abbandonare Montalbano

Potrebbe darsi ad altre attività Luca Zingaretti, lo storico interprete di Montalbano personaggio di Camilleri: cinema e teatro altre due sue passioni

Da settembre andrà in onda “Il metodo Catalanotti”, quella che potrebbe essere l’ultima indagine di Zingaretti nelle vesti del commissario Montalbano. Ad annunciarlo, in un’intervista a Repubblica, Luca Zingaretti che si è detto incerto sul da farsi a proposito dell’interpretazione del commissario Montalbano; suo storico personaggio nell’omonima fiction.

Nonostante ci sia ancora altro materiale di Camilleri su cui lavorare, Zingaretti si dice dubbioso circa l’eventualità di continuare. La decisione non riguarderebbe il personaggio in sé, cui è molto legato, ma un mix fra nuovi e svariati interessi e una sorta di malinconia che lo spinge a ripensare a quanti, fra i “compagni di viaggio”, non ci sono più.

Dallo stesso Camilleri al regista Stironi, fino allo scenografo Ricceri, l’allusione a questi professionisti è evidente, anche quando ricorda di aver lavorato lui stesso sulle ultime regie.

Luca Zingaretti: forse il teatro sostituirà Montalbano

Ci sarebbero altre passioni alla base delle dichiarazioni rese da Luca Zingaretti sul commissario Montalbano: cinema, tv e teatro.

L’attore si è dichiarato titubante, infatti, sulla possibilità di continuare ad interpretare il commissario Montalbano perché ha riscoperto l’amore e la passione per il teatro, specie nella regia. Zingaretti rivela, infatti, di volersi cimentare in opere teatrali che richiamano autori come Cechov o Shakespeare.

Nell’indecisione generale, una verità sembra però certa: l’esperienza prima o poi, dopo tanti anni, dovrà terminare. Del resto, l’uscita di scena del personaggio di Montalbano era già stata prevista dallo stesso Camilleri nel romanzo “Riccardino”.

