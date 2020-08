Mestre, vede delle ragazzine e si masturba sull’autobus: arrestato

I fatti si sono svolti sabato sera. L’uomo che si masturba sull’autobus ha cercato di scappare ma è stato fermato dai carabinieri

Una serata fuori dal comune quella che si è consumata sabato sera a Mestre. Scene hot e a dir poco fuori dal comune quelle che si sono trovate davanti agli occhi i passeggeri dell’autobus “Mestre Centro” in servizio H24. Nessuno di loro riusciva a credere a quello che stava accadendo sul bus eppure era tutto vero.

Un uomo, O.N. classe 1982 da Trieste, salito sull’autobus in zona commerciale “Porte di Mestre”, ha iniziato a masturbarsi alla vista di alcune ragazzine minorenni. Come se nessuno ci fosse intorno a lui si è abbassato i pantaloni e ha iniziato le sue “mosse” nei confronti di quelle giovani che erano sedute poco dietro l’autista. Masturbazione in piena regola ripresa direttamente dagli smartphone delle giovani.

Si masturba sull’autobus, scappa ma viene fermato

Per via della scena che si è consumato l’autista dell’autobus è stato costretto ad interrompere la corsa. Mezzo in pieno centro città già in via Martiri della Libertà. L’uomo che eseguiva la masturbazione si spostava lungo tutto il mezzo e chiedeva in modo insistente di aprire le porte. I passeggeri sotto shock, alcuni imprecavano verso di lui. L’uomo in preda ad un delirio, ha perso le staffe e ha preso il martelletto di emergenza e ha spaccato uno dei finestrini dell’autobus ed è scappato prima che l’autista potesse aprire le porte.

La sua foga però è durata molto poco. I Carabinieri avvisati sono arrivati sul posto e lo hanno fermato.

Hanno arrestato l’uomo in flagranza per atti osceni in luogo pubblico, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. Ora il fermato è posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo.

