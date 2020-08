Anna Tatangelo, bella di notte e il messaggio diretto a Gigi? “Non ci pensare” – Foto

Anna Tatangelo. La cantante di Sora pubblica sul suo profilo Instagram delle foto in primissimo piano insieme a un messaggio criptico

Il 2020 non è stato un anno facile per nessuno. La pandemia mondiale ha messo a dura prova la stabilità emotiva di ognuno di noi, considerando che la vita non si è fermata nel frattempo e le preoccupazioni “ordinarie” sono rimaste là a bussare alle porte.

Ne sa qualcosa anche la cantante Anna Tatangelo. Ancor prima della quarantena che ci ha costretti a casa per settimane ha svelato pubblicamente un fatto pesante che riguarda la sua sfera privata. Era infatti il 3 marzo 2020 quando, tramite comunicato stampa, è stata resa ufficialmente conclusa la sua storia con il collega e compagno Gigi D’Alessio.

“I nostri percorsi sono separati, ma ci sosterremo sempre soprattutto per il bene di nostro figlio Andrea. Vi preghiamo di rispettare la nostra intimità. Abbiamo provato a ricominciare ma non ci siamo riusciti” – queste le parole emerse durante la fase di allontanamento l’uno dall’altra.

Una vicenda da film quella della Tatangelo e D’Alessio. Lei una ragazzina di 18 anni, lui un uomo adulto con un matrimonio ventennale alle spalle. La musica li ha uniti e tenuti insieme per tanto tempo. I rotocalchi rosa gridarono allo scandalo.

Tra alti e bassi il loro sodalizio è durato 15 anni. Nel 2010 è nato Andrea, unico figlio della coppia.

A distanza di mesi è caccia ai nuovi amori dei due cantanti. Ad Anna Tatangelo è stato attribuito un flirt con Daniele Petricca, batterista che la segue durante i suoi tour. Su Gigi D’Alessio non è trapelata ancora nessuna indiscrezione.

Anna Tatangelo: sensuale sul far della sera. Ha un mesaggio per qualcuno